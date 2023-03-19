İş arayanlara çalışmadan maaş bağlanacak! Her gün 327 TL cep harçlığı İŞKUR'dan: Bu şartın sağlanması gerekiyor!







İŞKUR CEP HARÇLIĞI







İŞKUR iş arayan vatandaşlara meslek edindirme yanında sık sık maddi olarak destek sağlamaya devam ediyor. Peki İŞKUR 359 TL ödeme nasıl alınır? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR tarafından iş arama sürecinde olan işsiz vatandaşlar için cep harçlığı desteği sağlanmaya devam ediyor. Başvuru 18-29 yaş aralığında olan vatandaşlardan alınıyor. Meslek kazandırma programları kapsamında iş arayan vatandaşların iş bulmasına yardımcı olunmasının yanında süreç boyu maddi destekleri de sağlanıyor.Eğitim programlarına katılabilmek için iş yerinin beş sigortalı çalışana sahip olması gerekiyor. İŞKUR verilen eğitim programları kapsamında program süresinden sonra istihdam sağlanmasının sözünü de veriyor. Eğitim programları iş yerlerinde en çok 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay süreyle veriliyor. En az 5 saat, en fazla 8 saat olarak 6 gün ve 45 saat süreyle düzenleniyor.