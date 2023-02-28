









ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN YENİ PERSONEL ALIM DUYURUSU







İş arayanlara dev fırsat! Çevre Bakanlığı 895 personel alacak: Resmi Gazete'de yayında! Kahramanmaraş depremi nedeniyle Kahramanmaraş ve depremin etkilediği 10 il için yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında sözleşmeli personel alınacağı duyurusu geldi. 895 olarak belirtilen personel sayısı için KPSS puan şartı aranacak. İşte ilana ilişkin diğer detaylar...Ülkemizde yaşanan ve bir çok ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle devlet kolları sıvadı. Yeniden yapılandırma ve inşa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aktif olarak sahada görev alıyor. Bunların işlemleri için personel sayısının artırılması gerekecek. Tüm bu nedenlerle personel sayısını artıran Bakanlık pek çok kadrodan personel alacağını duyurdu. İşte diğer ayrıntılar...Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamarında Sözleşmeli Personel alınacağına dair duyuru 24 şubat tarihinde yapıldı. Buna ilana göre: 76 avukat, 65 uzman kişi, 542 Mühendis, 110 mimar, 102 Şehir ve Bölge Plancısı alımı yapılacak.