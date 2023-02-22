Türkiye'nin en önemli kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, Şubat ayı için işe alım ilanlarını güncelleyerek farklı sektörlerde 18.000'den fazla beden işçisi arıyor. Kurum, hem vasıflı hem de vasıfsız beden işçilerine ihtiyaç duyduğunu ve bazı açık pozisyonlar için okuryazarlığın bile yeterli olduğunu belirtti.
KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 18:30
İş arayanlara dev fırsat: En az 8500 TL maaşla KPSS'siz ilkokul, lise mezunu çalışan aranıyor!
Türkiye İş Kurumu, 18.000 Beden İşçisi Alım İlanı Yayımladı
KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 18:30