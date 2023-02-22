KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 18:30

İş arayanlara dev fırsat: En az 8500 TL maaşla KPSS'siz ilkokul, lise mezunu çalışan aranıyor!

Türkiye İş Kurumu, 18.000 Beden İşçisi Alım İlanı Yayımladı

KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 18:30
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İş arayanlara dev fırsat: En az 8500 TL maaşla KPSS'siz ilkokul, lise mezunu çalışan aranıyor!
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Türkiye'nin en önemli kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, Şubat ayı için işe alım ilanlarını güncelleyerek farklı sektörlerde 18.000'den fazla beden işçisi arıyor. Kurum, hem vasıflı hem de vasıfsız beden işçilerine ihtiyaç duyduğunu ve bazı açık pozisyonlar için okuryazarlığın bile yeterli olduğunu belirtti.

Başvuru Detayları ve Şartları

Beden işçisi alım ilanlarına ulaşmak için adayların resmi internet sitesi üzerinden kayıt olmaları ve "meslek" bölümü altında "beden işçisi" araması yapmaları gerekiyor. İş ilanlarında aranan şartlar arasında adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ve asgari maaşın 8.506 TL olduğu belirtiliyor.



beden işçisi

İlkokul Mezunları İçin Fırsat

İşe alım ilanları, ilkokul mezunlarına işgücüne katılma ve 8.506 TL asgari ücret kazanma fırsatı sağlıyor. Türkiye İş Kurumu, Türkiye'nin 81 ilini kapsıyor ve kamu kurumu maaş hizmetleri ve istihdam projeleriyle dikkat çekiyor. Beden işçiliği pozisyonlarıyla ilgilenenler için farklı sektörlerde 18.000'den fazla fırsat mevcut olup başvuru süreci kurumun resmi web sitesi üzerinden yürütülmektedir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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