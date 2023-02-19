KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 11:30

İş arayanlara dev müjde! Kızılay'dan personel alımı duyurusu! En az 2 yıllık mezunu olanlar şartlara baksın!

Kızılay devamlı bünyesine çalışan alıyor. Geçtiğimiz günlerde önlisans derecesine sahip makine teknikeri alımı için bir duyuru yayımlandı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
19 Şubat 2023 - 11:30
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İş arayanlara dev müjde! Kızılay'dan personel alımı duyurusu! En az 2 yıllık mezunu olanlar şartlara baksın!
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Adaylar işe alınacak kadro karşısında başvuru kriterleri konusunda da tereddüt yaşamaktadır. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi Birimi'ne personel alımında KPSS şartı aranmadığı bildirildi.

KIZILAY PERSONEL ALIMI

ÖN LİSANS MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPILACAK



Kızılay, Kızılay Sağlık Anonim Şirketi birimine yeni personel alımı yaptığını açıkladı. Kızılay Sağlık Anonim Şirketi 4 hastaneye hizmet vermekte ve bu alanda yeni personel alımı yapılmaktadır.

İşe Alım: Makine Teknikeri

İlan Tarihi: 16 Şubat 2023

İşe Alım Yapılan Şehir: İstanbul

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların TC vatandaşı olması gerekmektedir. Erkek adaylar için güvenlik araştırması, arşiv taramalarından başarıyla geçmesi ve askerlik hizmetini başarıyla tamamlamış olması ön koşuldur.

Görevlerini yerine getirebilmesi için sağlık sorunu olmaması gerekir. Adayların KPSS'ye sahip olmaları gerekmemektedir. Bunun yerine, bir derece veya deneyim gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?

Başvuru yapmak isteyen tüm adayların başvurularını elektronik ortamda tamamlamaları gerekmektedir. Adayların başvurularını en geç Nisan ayına kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 16 Şubat - 16 Nisan 2023

Başvuru Adresi: https://basvuru.kizilaykariyer.com/nydp6vucs87twunqwyzgamlf9x.job

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