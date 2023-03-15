İş arayanlara DSİ'den haber var! Bu kadrolara 1.273 personel alımı yapılacak: Devlet kapısında iş arayanlar dikkat!







DSİ'DEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI







YEDEK KADRO DUYURUSU

Ülkemizde günden güne iş bulmak zorlaşıyor. Üniversite mezunu olan kişi sayısının artması ve yeterli sayıda istihdam edilecek kurumun olmaması sebebi ile iş arayan kişi sayısı hızla yükseliyor. Bu amaçla kamu kurumları dönem dönem alımların yapılacağını duyuruyor. Sözleşmeli personel için başvuru şartlarını açıklayan kurum, alınacak birim hakkında da bilgi verdi. Konunun ayrıntıları yazının devamında.Geçtiğimiz haftalarda iş alımının yapılacağını duyuran kurum sonuçları açıkladı. DSİ sözleşmeli personel alımı için binlerce kişi başvuru yaptı. Toplamda bünyesinde görevlendireceği personel sayısını 1.273 olarak açıklayan kurum birimleri de açıkladı. -Büro personeli, -Koruma ve Güvenlik Görevlisi, -Biosistem Mühendisi, -Kimya Mühendisi, -Makine Mühendisi, -Meteoroloji Mühendisi, -Ziraat Mühendisi, -Elektrik Mühendisi, -Jeoloji Mühendisi, -Harita Mühendisi, -Çevre Mühendisi, -Bilgisayar Mühendisi, -Orman Mühendisi, -İnşaat Mühendisi kadrolarına personeller yerleştirilecek.DSİ'nin sözleşmeli personel alımı için binlerce kişinin başvuru yapması sonrasında alımlar değerlendirildi ve karar verildi. Başvuru şartlarını sağlayan ve çalışmaya hak kazanan vatandaşlar, herhangi bir sebep dolayısıyla evraklarını teslim edemez ve çalışmaya başlayamazsa yedeklere ulaşılacağı duyuruldu. Başvuru yapanlar arasında yedek kadronun da olacağını eksiklik olduğu takdirde yedekler içerisinden alım yapılacağı duyuruldu.