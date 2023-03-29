İş arayanlara İçişleri Bakanlığı'ndan müjde var! KPSS şartsız kura ile 3500 personel alınacak: Maaş detayına dikkat







Kimler başvurabilir?







Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kuruma kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç, aynı kanunun 4'üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması ya da belirtilen kapsamda sigortalı sayılmaması

Emekli ya da malullük aylığı almamak

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç)

İşe alım süreci

Başvuru süreci

İçişleri Bakanlığı ve Huzurevleri, KPSS puanı şartı aranmaksızın 3.500 işçi alımı için ilana verdi. Alım süreci Türkiye genelinde 30 ilde başladı. Başvuru süreci konusu ile ilgili bilgiler aşağıda yer almakta.İşe alım süreci, İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde sunulan aktif işgücü hizmetleri kapsamına giriyor. Bu programın amacı afet, salgın hastalık, acil durum ve diğer mücbir sebep hallerinde kamu hizmetlerinin desteklenmesi. Başvuru yapabilmek için adayların aşağıdaki koşulları karşılaması gerekiyor.İçişleri Bakanlığı, valilik ve kaymakamlıklar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve huzurevleri için personel alımı yapıyor. İşe alım süreci için seçilen adaylar TYP kapsamında kamuda geçici olarak istihdam edilecek.İşe alım sürecine başvuru yapmak isteyen adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekiyor.