İş arayanlara İŞKUR'dan haber var! 59 yaş ve altı kişilere 9000 TL maaşla iş teklifi! Başvuru şartlarına göz atın













2022 yılında milyonlarca kişinin iş bulmasına yardımcı olan, 2023 yılında bu hedefini biraz daha yükselteceğini duyurdu. 2023'ün ilk günlerinden bu yana binlerce kişiye ekmek kapısı açan İŞKUR'dan binlerce yeni alım; gündemi belirleyin. Vatandaşların merak ettiği bir konu da hangi spesiyaliteden ne kadara alınacağı oldu. İşte detaylar...İŞKUR, vatandaşların yanında olmaya aralıksız devam ediyor. İş bulan, işsizlik maaşı veren ve işçi arayan işverenlere binlerce işçi sunan İŞKUR şimdi de yeni bir işe alım açtı. İŞKUR, 16 bin 526 işçi, 1 bin 968 satış danışmanı ve 2 bin 672 temizlikçi alımı yapacağını açıklarken, alımların da kamuya değil özel sektöre yapılacağını duyurdu. İŞKUR, KPSS sınavı şartı olmadığını açıkladı ve çalışanların uyması gereken genel başvuru koşullarını da açıkladı! İŞKUR, en az 20 bin kişiye istihdam sağladığı bu alımlarda belirli şartlara dikkat ediyor. İşveren özel şartlar belirlememişse, şartlar iş başvurusunda bulunanlar tarafından aranan şartlar şu şekildedir; • Türk vatandaşı olması • 18 yaşında ve 60 yaşını aşmamış olması • En az ilkokul mezunu olması • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen • Sağlık sorununun bulunmaması • Kamu haklarından mahrum kalmamış olması • Adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir. Başvuruların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı bilinmektedir. Adayların niteliklerini doğru yazmaları beklenmektedir.