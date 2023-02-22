İŞKUR, valilikler ve huzurevlerine işçi alımı yapmak üzere mezuniyet şartı aranmaksızın kura ile seçim yapılacağını duyurdu. KPSS puanı gerekmeksizin, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında yapılan işçi alımına başvuru internet üzerinden yapılabilir. En çok merak edilen konular arasında TYP'nin ne olduğu ve TYP kapsamında yapılan işçi alımına nasıl başvuru yapılacağı bulunmaktadır. İnternetten başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesine girebilir veya İŞKUR temsilcilerine başvurabilirsiniz.
KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 23:59
İş arayanlara İŞKUR'dan müjde var! İŞKUR TYP ile 2544 işçi alımı yapacak! Herkese göre iş var acele edin
İŞKUR, valilikler ve huzurevleri için 2 bin 544 işçi alımı yapılacağını açıklamış. Bu haber, iş arayanlar için güzel bir fırsat olarak görülebilir ve bu konuda ilgilerini belirtmeleri halinde İŞKUR tarafından eğitim ve iş imkanı sağlanabilir. Ayrıntılı bilgi için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilir veya İŞKUR temsilcilerine başvurabilirsiniz.
KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 23:59
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TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?TYP'ye katılmak isteyen bireylerin seçimi için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır: - Noter kurası - Liste - Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste Her programın özelliğine göre, bu yöntemlerden hangisi kullanılacağı belirlenecektir.
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