İş arayanlara İŞKUR'dan müjde var! İŞKUR TYP ile 2544 işçi alımı yapacak! Herkese göre iş var acele edin







İŞKUR BİRÇOK İLDE 2544 İŞÇİ ALIMI YAPACAK! İŞ ARAYANLAR RAHAT BİR NEFES ALDI!







TYP HANGİ DURUMLARDA UYGULANMAKTADIR?

-Doğal Afet -Salgın

-Acil Durum

-Diğer Mücbir Nedenler

-Sosyal Kriz

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLİYOR?

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR, valilikler ve huzurevlerine işçi alımı yapmak üzere mezuniyet şartı aranmaksızın kura ile seçim yapılacağını duyurdu. KPSS puanı gerekmeksizin, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında yapılan işçi alımına başvuru internet üzerinden yapılabilir. En çok merak edilen konular arasında TYP'nin ne olduğu ve TYP kapsamında yapılan işçi alımına nasıl başvuru yapılacağı bulunmaktadır. İnternetten başvuru yapmak için İŞKUR'un resmi web sitesine girebilir veya İŞKUR temsilcilerine başvurabilirsiniz.Toplum Yararına Programlar (TYP), doğal afetler, salgınlar, acil durumlar ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesini amaçlar. Bu programlar, işsiz olanların çalışma alışkanlıklarını ve disiplinlerini koruyarak geçici bir gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR ve kamu kurumları işbirliği ile düzenlenir. TYP'nin amaçları arasında, öncelikli olarak belirli grupların ihtiyaçlarını karşılamak ve bu bireylerin işsiz kalmalarını önlemek bulunur.TYP'ye katılmak isteyen bireylerin seçimi için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler şunlardır: - Noter kurası - Liste - Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste Her programın özelliğine göre, bu yöntemlerden hangisi kullanılacağı belirlenecektir.TYP personel alımına başvuru yapacak bireylerde aranan şartlar şunlardır: - Türk vatandaşı olmak - İŞKUR kaydı bulunmak - 18 yaşını doldurmuş olmak - SGK'ya bildirilmemiş olmak veya isteğe bağlı sigortalılık hariç diğer sigortalılık durumlarında bulunmamak - Emekli veya malul maaşı almamak - Açıköğretim öğrencileri hariç öğrenci olmamak - Alımın yapıldığı şehirde ikamet etmek.