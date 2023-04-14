İş arayanlara maaş bağlanacak! Devlet kesenin ağzını açtı: O tarihe kadar her ay hesaplara para yatırılacak!

İşsiz kalan vatandaşlara işsiz kaldığı süre boyunca devlet ödemede bulunacaktır. Belirli şartların sağlanması halinde iş bulana kadar aylık ödeme verilecektir. Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
İŞ ARAYANLARA YARDIM DESTEĞİ!İşsiz ve iş arayan vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi. Devlet bu vatandaşların işsiz kaldığı zaman için ödeme yapacaktır. Belirlenen şartları taşıyan ve iş arayan vatandaşlar için başvurular başladı. İş arayanlar iş bulana kadar aylık ödeme yapılacaktır.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklamalara göre işe başlama yardım ödemelerine de zam geldiği yönünde oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardımda işsiz olan vatandaşların iş arama mağduriyetine destek olmak amaçlanmıştır. İş arama süresinde ekonomik durumuna destek sağlanmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyenler İŞKUR'a başvuruda bulunmalıdır. İŞKUR Müdürlüğü aracılığı ile ALO 170 üzerinden bilgi alarak başvuru yapılmaktadır. Bu destekten faydalanmak isteyen kişiler 18-55 yaş aralığında ve işsiz olmalıdır. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'nden incelenerek belirli bir sonuca varılmaktadır. SGK üzerinden işe başlama bilgileri bulunan işsizlere sosyal yardım ödemesi 60 gün içersinde sağlanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile değerlendirme yapılmaktadır. İŞKUR tarafından işe başlama yardım ödemesi verilmektedir. Ödemeler aylık olarak sağlanacaktır. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminden başvuru yapılması halinde ödeme 30 gün içerisinde aktarılacaktır. 1 sene içerisinde 3 defa ödeme yapılmaktadır. 2023 yılı zamlı ödeme miktarı 2.835 TL olarak belirlenmiştir.