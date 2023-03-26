KAMU PERSONELİ
26 Mart 2023 - 10:15

İş arayanlara MEB'den kallavi teklif! Bu branşlar için kadro açıldı: 30 Mart günü son!

O bakanlığa personel alımı ilanları yapıldı. Hangi bakanlıkta personel alımı gerçekleştirilecek? Başvuru son tarihi ne zamandır? İşte tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
26 Mart 2023 - 10:15
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İş arayanlara MEB'den kallavi teklif! Bu branşlar için kadro açıldı: 30 Mart günü son!
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MEB personel ilanı verildi. 6 gün içerisinde başvuruların yapılması gerekmektedir. Farklı pozisyonlarda ilanlar yayımlandı. Hangi pozisyonlarda ilan verildi? Kaç personel alımı gerçekleşecektir? Merak edilen detaylar haberimizde.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ilanı verdi. Adaylar 30 Mart 2023 tarihine kadar başvuruları tamamlaması gerekmektedir. Başvurular için son 6 gün kaldı.MEB



MEB sözleşmeli olarak farklı bir çok pozisyonda alım yapacaktır. Mühendis, avukat, hemşire, diyetisyen, büro personeli ilanı verilmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda 4/B maddesi içerisinde istihdam edilmesi sağlanmaktadır. ÖSYM tarafından yerleştirmeler gerçekleştirilecektir.

Başvuru süreci 24 Mart 2023- 30 Mart 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 24 Mart 2023 saat 10.00'da tercihler yapılabilecektir. 30 Mart 2023 saat 23:59'da sona erecektir.

MEB KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzuna bağlı olarak https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numara ve aday şifreleri ile giriş sağlanacaktır.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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