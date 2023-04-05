İş arayanlara MEB'den KPSS'siz memur alımı! 3 şartı var: Yurt dışı memur alımı başlıyor!







KONTENJAN BİLGİSİ AÇIKLANDI







BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

SON GÜN 30 NİSAN!

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni bir memur alımı ilanı yayımladı. Yapılan duyuruya göre, yurtdışında görev yapacak memurların alımı gerçekleştirilecektir. İş ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde... Milli Eğitim Bakanlığı, personel eksikliğini karşılamak amacıyla bir memur alımı ilanı yayımlamıştır. Bu ilan doğrultusunda, yurt dışında görev yapacak memurların alımı gerçekleştirilecektir. İş ilanı, Kariyer Kapısı üzerinde yayınlanmış olup, MEB Yetiştirilmek Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.Milli Eğitim Bakanlığı, eksikliği karşılamak için Yurtdışı memur alımı yapacak. İlan kariyer kapısı üzerinde yayımlandı ve belirli kontenjanlar belirlendi. Kontenjan Bilgisi: 3 kişi, 0-24 ay arasında lisansüstü öğrenim görmek için 3 kişi, 0-6 ay arasında bilgilerini arttırmak amacı ile 5 kişi, 0-12 ay arası staj yapmak amacı ileBaşvuru şartları aşağıdaki gibidir: İlgili meslek dalında yüksek öğrenim bitirmiş ve en az üç yıl çalışmış olmak.Merkez Teşkilatı için birim amirinin, taşra teşkilatı için en üst mülki idare amirinin onayı. Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi olmamak. Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 50 yaşını tamamlamamış olmak. Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak. Yüksek lisans için İngilizce, Fransızca veya Almanca'dan en az yetmiş puan almış bir sınavdan geçmek. Yurtdışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir belgelerin son iki yıl içinde alınmış olması gerekmektedir. Hastalık raporuyla tespit edilenler hariç geri çağrılmamış olmak. Yurtdışı öğrenimini tamamladıktan sonra, yurda dönüşlerinde, yurtdışında geçirdikleri sürenin iki katı kadar mecburi hizmet yapmayı kabul etmek.Başvuru süreci, ilanın duyurulduğu 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle başlayacak ve son başvuru tarihi olan 30 Nisan tarihine kadar devam edecektir. Başvurular sadece çevrimiçi olarak kariyer portalı üzerinden yapılacaktır.