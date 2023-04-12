İş arayanlara müjde! Belediyeler 13.000 TL maaşla memur alacak: İki şartı var!







BELEDİYELERE PERSONEL ALIMI







Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar internet üzerinden yayımlanan iş ilanlarını yakından takip ediyor. Peki hangi belediye hangi şartla personel alımı yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Birçok farklı belediyeden yapılan duyuruya göre zabıta ve memur alımı yapılacak. Başvuru yapacak personeller için belirlenen şartlar şu şekilde;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, Türk Ceza Kanunu 53. madde kapsamında süresi geçse bile kasten işlenmiş bir suç sebebiyle bir sene ya da daha fazla hapis cezası ya da affa bile uğrasa devlet güvenliğine karşı suç, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, malvarlığı aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkum edilmemek, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak, görevin yapılmasına engel ruhsal veya fiziksel bir hastalığın olmaması, kadrolar için özel şartları taşımak, daha önce çalışılan kurumlardan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmamak gerekiyor. Yeni iş ilanları kapsamında Kütahya Belediyesi bünyesine mühendis, mimar, şehir plancısı; Süleymanpaşa Belediyesi'ne zabıta memuru, Horasan Belediyesi'ne VHKİ ve teknker, Karakaya Belediyesi'ne hizmetli, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesine zabıta memuru ve itfaiye er, Halıköy Belediyesi bünyesine zabıta ve itfaiye eri, Karasu Belediyesi bünyesine zabıta memuru alımı yapılacak.