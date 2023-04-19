KAMU PERSONELİ
19 Nisan 2023 - 11:36

İş arayanlara müjde! ÇOMÜ birçok farklı alanda personel alımı yapıyor: Başvuruları kaçırmayın!

İş arayan insanlar için müjdeli haber Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi'nden geldi. Peki personel alım şartları neler? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
19 Nisan 2023 - 11:36
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İş arayanlara müjde! ÇOMÜ birçok farklı alanda personel alımı yapıyor: Başvuruları kaçırmayın!


İnsanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ederken müjdeli haber ÇOMÜ'den geldi. Personel alımları başladı! Peki şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOMÜ PERSONEL ALIMLARI BAŞLADI

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılan haberlere göre 190 personel alımı yapılacak. Alımlar birçok farklı kadro için olacak. Bu kapsamda lise mezunu adaylardan 53 temizlik görevlisi, 2 şoför, 6 destek personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 hemşire, 6 teknisyen alımı olacak. 



ÇOMÜ Personel Alımları

Ön lisans mezunu olan adaylardan 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 sağlık teknikeri, 4 büro personeli, 2 tekniker ve lisans mezunu olan adaylardan 5 gemi adamı, 2 programcı, 21 hemşire, 1 ebe, 3 diğer sağlık personeli, 1 diyetisyen, 1 biyolog, 1 veteriner hekim ve 6 büro personeli alınacak. Personel alımları için gerekli şartlar şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan nitelikleri taşımak, KPSS B grubu sınavlardan puan almış olmak, pozisyonun gerektirdiği şartları taşımak, koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adayların en az 1.70 cm boyunda olması, kadın adayların en az 1.60 cm boyunda olması, bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almamak, vardiyalı sisteme uygun olmak şartları aranacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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