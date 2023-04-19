İş arayanlara müjde! ÇOMÜ birçok farklı alanda personel alımı yapıyor: Başvuruları kaçırmayın!

İnsanlar internet üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ederken müjdeli haber ÇOMÜ'den geldi. Personel alımları başladı! Peki şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÇOMÜ PERSONEL ALIMLARI BAŞLADIÇanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi tarafından yapılan haberlere göre 190 personel alımı yapılacak. Alımlar birçok farklı kadro için olacak. Bu kapsamda lise mezunu adaylardan 53 temizlik görevlisi, 2 şoför, 6 destek personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 hemşire, 6 teknisyen alımı olacak.
Ön lisans mezunu olan adaylardan 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 24 sağlık teknikeri, 4 büro personeli, 2 tekniker ve lisans mezunu olan adaylardan 5 gemi adamı, 2 programcı, 21 hemşire, 1 ebe, 3 diğer sağlık personeli, 1 diyetisyen, 1 biyolog, 1 veteriner hekim ve 6 büro personeli alınacak. Personel alımları için gerekli şartlar şu şekilde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan nitelikleri taşımak, KPSS B grubu sınavlardan puan almış olmak, pozisyonun gerektirdiği şartları taşımak, koruma ve güvenlik görevlisi için erkek adayların en az 1.70 cm boyunda olması, kadın adayların en az 1.60 cm boyunda olması, bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almamak, vardiyalı sisteme uygun olmak şartları aranacak.