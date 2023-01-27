İş arayanlara müjde! Sağlık Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz 42 bin personel alacak! İşte alım yapılan o branşlar

81 İLE SAĞLIKÇI ALINACAK… İŞTE DETAYLAR!













PEKİ BU ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 81 il için ilan verdi. Tam 42 bin 500 personel alımı yapılacak. Hem alım yapılacak tarihler hem de hangi meslek gruplarının arandığı belirlendi. İşte Sağlık Bakanlığı’nın ilanına göre belirlenen kriterler….2022 yılında alınması planlanan 85 bin personelden ancak yarısı alındı. Bakanlık 11 bin 317 sürekli işçi alınacağını, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve bin 183 personel alınacağını duyurdu. Alınacak personellerin lise, önlisans, lisans mezunları arasından yapılacağı belirtildi. En çok merak edilen konulardan biri ise hangi meslek gruplarının istihdam edileceği. Verilen bilgilere göre hemşire, ebe, fizyoterapist, psikolog, sağlık teknikeri, silahlı-silahsız güvenlik görevlisi, temizlik personeli, büro memuru, hasta kayıt – kabul görevlisi, danışma personeli, hasta ve yaşlı bakım elemanı, sekreter, çağrı merkezi operatörü, şoför ve birçok meslek dalından alımlar gerçekleşecek.Kamuisilanlari.net’ten öğrenilen açıklamalara göre alımlar Mart ayı gibi başlayacak ve 2023 yılı sonuna kadar ara ara devam edecek. Ayrıca alımlarda nasıl bir yol haritası belirleneceği de henüz kesinlik kazanmadı. Yakın zamanda konu ile ilgili olarak detayların da belli olması hedefleniyor…