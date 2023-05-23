İş arayanlara müjde: Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başlıyor! Şartsız, koşulsuz başvuru yapacaklara ekranı açıldı!







BAŞVURU KOŞULLARI







İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı üzerinden 84 sözleşmeli personel alımı başvurularının başladığı haberi verildi. Başvurular 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam ederken personel alım şartları belli oldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar üzerinden nitelikler açıklandı. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alım şartları ve tüm detaylar haberimizde.-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen maddelere uygun olmak-Belirlenen öğrenim durumlarını yerini getirerek KPSS'ye giriş yapmış olmak -Başvuruda buluncak pozisyon üzerinden ait puan türünden gerekli notun alınması -Başvuru bitiş tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş olmak -Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapılacak tarih üzerinden sözleşme fesih tarihinden bir yıl geçmiş olması gerekir -İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak. -Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması