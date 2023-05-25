İş arayanlara müjde! TPAO 450 personel alımı başladı! Önlisans ve lisans mezunlarına KPSS şartsız iş imkanı







TPAO 450 PERSONEL ALIMI







İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yayımlanan iş ilanları yer alıyor. TPAO 450 personel alımı yapacağını duyurdu! Peki şartlar ne olacak? Başvuru nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.TPAO tarafından bildirilen haberlere göre Ankara Merkez ve Taşra Teşkilatı Batman, Adıyaman, Trakya, Şırnak Bölge Müdürlükleri için 175 lisans, 275 ön lisans mezunu personel alımı yapılacak.Başvurular İŞKUR aracılığıyla yayımlanacak. Kamu, kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında personel alımları gerçekleştirilecek. TPAO personel alım ilanları İŞKUR aracılığıyla www.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden Mayıs ayı sonundan itibaren yayımlanmaya başlanacak.