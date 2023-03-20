İş arayanlara müjdeli haber! O belediye yeni çalışanlarını arıyor: 22-60 yaş arasına dikkat!

Çorum Belediyesi’nden beklenen haber
geldi. İş arayan vatandaşlar bu haberi duyunca çok sevinecek. Çorum Belediyesi 315 kişiyi işe alacağını duyurdu.
• Şoför (ağır vasıta) 55 kişi,
• Beden işçisi (genel) 260 kişi,
ÇORUM BELEDİYESİ ŞOFÖR ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylar, 22-60 yaş aralığında ve en az ilkokul mezunu olmalıdır. C veya D kategorisi sürücü belgenizin olması gerekir. SRC2 ve SRC 4 belgeleri de eklenmelidir. Emekliliğe hak kazanan ve görevini yapmasına engel bir sağlık sorunu olmayan adaylar başvuru yapabilir. Personel alımları mülakat sonrasında belirlenecektir. Kamu haklarından mahrum kalmamış tüm adaylar başvurabilir.
ÇORUM BELEDİYESİ ŞOFÖR ALIMI BAŞVURUSU 2023
Çorum Belediyesi 19 Mart tarihine kadar aktif olarak şoför alımı yapmaktadır. Her iki pozisyona da 19 Mart 2023 tarihine kadar internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Alımlar sadece Çorum Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır.