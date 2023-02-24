İş arayanlara piyango vurdu! KPSS'siz 1700 personel alımı yapılacak: O belediyeler ilan açtı







KPSS ŞARTI OLMADAN BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI: 30 İL İÇİN 1700 YENİ POZİSYON Türkiye'nin birçok ilinde çok sayıda personel alımı belediye bünyesinde gerçekleşecek. İş Kurumu (İŞKUR) sitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 il için geçerli olacak KPSS şartı olmaksızın toplamda 1700 yeni personel alımı yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kamu haklarından mahrum bulunmayan erkek adaylar için askerlik vazifesini yerine getirmiş olması gerekmektedir. KPSS şartı aranmayacak olan bu alımlara, herhangi bir engeli olmayan adaylar başvuruda bulunabilir.





ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR NELER?

Belediye bünyesinde KPSS şartı olmadan toplamda 1700 yeni personel alımı gerçekleşecek.KPSS Şartı olmadan belediye için alınacak pozisyonlar şu şekildedir: İtfaiye personeli, Sekreter, Büro Personeli, Mühendis, Temizlik Personeli, Hizmetli, Güvenlik Görevlisi, Şoför, Sağlık Personeli, Tekniker ve Teknisyen. İşkur tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru şartlarına uyan adayların, alımlara katılmaları için başvurularını yapmaları gerekiyor. İlgili başvuruların İşkur sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kamu kurumu olan belediyelerin bünyesine alım yapılması, kamu işlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacaktır. Bu alımların başarıyla gerçekleştirilmesi, kamu hizmetlerinde verimliliğin artmasına katkı sağlayacaktır. Başvuruların yoğunluk göstermesi beklenen bu alımlarla ilgili güncel bilgileri İş Kurumu sayfasından takip edebilirsiniz.