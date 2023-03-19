KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 10:45

İş arayanlara PTT'den haber geldi! Yüksek maaş verilecek: Beklenen PTT gişe memuru, güvenlik alımları başladı

PTT çalışmak isteyen vatandaşlara yönelik yeni bir duyurunun yayınlanmasıyla birlikte duyuru şimdiden birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Belirli başvuru şartları yerine getirildikten sonra bu başvuru şartlarını ve niteliklerini taşıyan kişiler PTT aracılığıyla kolayca iş başvurusunda bulunabilirler. PTT hangi kadrolardan alım yapacak, başvuru şartları neler, nereye ve nasıl başvuru yapılacak? Sorularının yanıtları ise merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 10:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İş arayanlara PTT'den haber geldi! Yüksek maaş verilecek: Beklenen PTT gişe memuru, güvenlik alımları başladı
TAKİP ETTAKİP ET


PTT'de çalışmayı düşünenler için yeni yüksek maaşın verildiği iş ilanı yayınlandı. Pozisyona bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak, en az 18 yaşında olmak ve belirli eğitim gereklilikleri ve nitelikleri aranmaktadır. Bu şartları taşıyanlar, PTT resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yaptıktan sonra sonuçları bekleyebilirler. Olumlu olduğu sürece PTT'ye katılıp burada çalışmaya devam etmek mümkün.

ptt personel alımı

PTT İŞ BAŞVURUSU



PTT'de yayınlanan işe alım ilanına, resmi internet sitesi üzerinden başvuru ve iş ilanlarını araştırarak hızlı bir şekilde başvuru yapmak mümkündür. Başvurular detaylı bir şekilde incelendi, 10-15 gün içinde parayı iade ettikten sonra sonuç olumlu ise hemen başlayabilirsiniz.

PTT ülkemizde resmi bir kurum olduğu için birçok kişinin genellikle çalışmak istediği alanlardan biridir. Şu anda burada birçok kişi açık işe alım ilanlarıyla çalışıyor, çünkü amacı istihdam sağlamak. Açık olan ilana ve aranan niteliklere göre PTT resmi internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

PTT personel alım başvurunuzu online olarak e-devlet ve PTT resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. E-ticaret şifresi olan herkes, koşulları sağlaması durumunda online olarak hızlı ve kolay bir şekilde e-devlete giriş yapabilir ve resmi personel başvurusu yapabilir. Başvuruya olumlu cevap verildiği sürece, PTT tarafından verilen göreve bağlı olarak göreve hızlı bir şekilde başlanması mümkündür.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ