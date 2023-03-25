İş arayanlara PTT'den kallavi teklif! En az 13.000 TL maaşla bu branşlarda çalışacak yeni personeller aranıyor: Başvuru şartları duyuruldu







PTT PERSONEL ALIM KOŞULLARI







Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nden personel alınmasına ilişkin detaylar araştırılırken başvuruda bulunacak adaylar başvuru şartlarına dair açıklama geldi. PTT personel alımı ne zaman yapılacak, kimler başvuruda bulunabilir? PTT personel alımına dair güncel ilan henüz yayınlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama beklenirken senede bir ya da iki kere yapılan alımlar üzerine adaylar şartların neler olduğunu incelemeye başladı.-TC vatandaşı olmak -18 yaşını tamamlamış olmak -Kamu haklarından yararlanabilmek -26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen suçtan ötürü altı ay ya da daha fazla hapis cezası almamış olmak -Görevin yerine getirilmesi üzerine herhangi bir akıl sağlık probleminin olmaması -Emekli olmamak