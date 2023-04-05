İş arayanlara Resmi Gazete'den haber var! Yüksek maaşla 75 sözleşmeli personel alınacak: KPSS'den 60, 62, 64 alanlara müjde

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, farklı kadrolarda 75 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların, ilan edilen kadrolara uygun niteliklere sahip olmaları ve atanacakları pozisyona göre belirlenen diğer şartları da karşılamaları beklenmektedir. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak gerçekleştirilecektir.
KONTENJAN BİLGİSİ SUNULDU
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yapılacak olan 75 sözleşmeli personel alımı için başvurular 6 Nisan 2023 tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 20 Nisan 2023 olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilirler. Başvuruların tamamlanması ve uygun bulunması halinde adaylar, alım yapılacak kadrolara göre yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınavlara katılacaklardır. Adayların başvuru süreci ve şartları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için üniversitenin ilan metnine başvurabilirler.