KAMU PERSONELİ
05 Nisan 2023 - 22:30

İş arayanlara Resmi Gazete'den haber var! Yüksek maaşla 75 sözleşmeli personel alınacak: KPSS'den 60, 62, 64 alanlara müjde

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, farklı kadrolarda 75 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gerekiyor. İşte ayrıntılar...

KAMU PERSONELİ
05 Nisan 2023 - 22:30
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İş arayanlara Resmi Gazete'den haber var! Yüksek maaşla 75 sözleşmeli personel alınacak: KPSS'den 60, 62, 64 alanlara müjde
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, farklı kadrolarda 75 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunacak adayların en az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Adayların, ilan edilen kadrolara uygun niteliklere sahip olmaları ve atanacakları pozisyona göre belirlenen diğer şartları da karşılamaları beklenmektedir. Başvurular, belirtilen tarihler arasında online olarak gerçekleştirilecektir. 

KONTENJAN BİLGİSİ SUNULDU

başvuru

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 75 sözleşmeli personel alımı ile ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda farklı kadrolarda alımların gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda en az lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından seçim yapılacağı açıklanmıştır. Alımlar arasında inşaat mühendisi, gemi adamı (kaptan), şoför, teknisyen, tekniker, büro personeli, temizlik personeli ve koruma ve güvenlik görevlisi gibi farklı kadrolar yer almaktadır. Başvuru yapacak adayların bu pozisyonlar için gerekli olan nitelikleri ve şartları sağlamaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yapılacak olan 75 sözleşmeli personel alımı için başvurular 6 Nisan 2023 tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 20 Nisan 2023 olarak belirlendi. Adaylar, başvurularını üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapabilirler. Başvuruların tamamlanması ve uygun bulunması halinde adaylar, alım yapılacak kadrolara göre yapılacak olan sözlü veya uygulamalı sınavlara katılacaklardır. Adayların başvuru süreci ve şartları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için üniversitenin ilan metnine başvurabilirler.

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? NASIL YAPILACAK?

Başvurular 4 Nisan 2023 tarihi itibariyle açılmıştır ve adaylar en geç 18 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamalıdır. Personel alımı için başvuru adresi https://ilan.bandirma.edu.tr olarak belirtilmiştir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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