









TÜRKŞEKER FABRİKASINDAN PERSONEL ALIM İLANI







İş arayanlara Şeker Fabrikalarından teklif! Yüksek maaşlı iş için başvurular o tarihte açılıyor. Türkiye Şeker Fabrikaları yeni personel alacağını duyurdu. Alıma ilişkin ayrıntılar ise merak ediliyor. Resmi Gazetede yayınlanan ilan ile birlikte Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) A.Ş. personel alım ilanı yayınlandı. Türkiye Şeker fabrikaları (Türkşeker) için personel aranıyor. İşte başvuruya ilişkin ayrıntılar ve koşullar. Tüm detaylar haberimizde...Resmi Gazetede yapılan duyuruya göre Türk Şeker Fabrikası bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alacak. Başvuracak adayların öncelikli olarak 657 sayılı devlet memurları kanunu 48 maddesindeki şartları taşımış olmaları gerekiyor. Diğer taraftan da yapılan 2022 yılında yapılan KPSS sınavında belirli bir puan almış olmanız da gerekmektedir. Erkek adaylar için ise askerlik göreviyle herhangi bir ilişiği kalmamış kişiler başvuruda bulunabilmektedir. İşte diğer ayrıntılar...Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından yapılacak alımlar 13 mart ve 24 mart tarihleri arasında yapılacak. Yani başvurularınızı bu tarihler arasında e devlet sistemi üzerinden giriş yapabileceğiniz kariyer kapısı üzerinden yapabileceksiniz. Alımın müfettişlik alımına ilişkin olduğu da açıklandı. Müfettişlik beceri ve yeteneklerine sahip kişiler bu pozisyona başvuruda bulunabilirler.