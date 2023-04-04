İş arayanlara son fırsatlar! İŞKUR Nisan ayı 38 ilde personel alımını başlattı: KPSS şartı yok! İşte o ilanlar













İş arayan vatandaşlar, KPSS şartı gerekmeden iş sahibi olabilecekler. İŞKUR yaptığı duyuruda, 38 şehirde KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Detayları merak eden vatandaşların İŞKUR resmi web sayfasına bakmaları gerekmektedir.KPSS şartı olmayan personel alımı 38 şehir için yapılacak. Adaylarda bazı şartlara sahip olup olmadıklarına bakılıyor. Yapılan açıklamada, aşçı güvenlik görevlisi için de personel alımı yapılacağı belirtildi. Vatandaşlara iş imkanı sunan İŞKUR, nisan ayı için güncellenmiş iş ilanlarını yayınladı. Yapılan açıklamalara göre, genel olarak güvenlik görevlisi, aşçı ve temizlik personeli alımı yapılacak. Vatandaşlar ilanları inceleyerek başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Gereken niteliklere sahip ve iş arayan vatandaşlar KPSS şartı olmadan başvuruda bulunabilir.