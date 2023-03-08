İş arayanlara üniversiteden büyük fırsat! En az lise diploması olanlar şartlara baksın! Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Lise, önlisans, lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar açıklandı. İş arayan kişilerin imdadına üniversiteler yetişiyor. Pek çok kurumun sözleşmeli personel alım ilanı yayınladıklarını biliyoruz. Ege Üniversitesi de sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İşte detaylar...
EGE ÜNİVERSİTESİ'NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!Ege Üniversitesi sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İş arayanları sevindiren haber İzmir'den geldi. Personel alım için adayların başvuracağı yer ise https://www.ege.edu.tr adresi. Bu adres üzerinden online başvurular alınacak. İzmir'de yer alan Ege Üniversitesi bir ilan yayınladı. Bu ilana göre bir çok kadrodan personel alım ilanı gerçekleştirilecek. Yapılacak alımlar hemşire, sağlık teknikeri, Çocuk Gelişimcisi, Destek Personeli alanlarından alımlar yapılarak. İşte sözleşmeli personel alımına ilişkin diğer ayrıntılar...
Sözleşmeli Personel İçin Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlığı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da ilişiği olmamak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak.