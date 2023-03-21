KAMU PERSONELİ
21 Mart 2023 - 17:15

İş arayanlara yüksek maaşlı ilan geldi! Kızılay 13.000 TL maaşla bu işi yapacak personeller arıyor: İşte başvuru şartları

Kızılay tarafından yayınlanan ilana göre en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Sağlık alanında tecrübeli, check-up satış ve kampanya tanıtım tecrübesi olan, yapıcı ve pozitif iletişim becerilerine sahip, dinamik ve kendini geliştirmeye açık, askerlik hizmetini tamamlayan ve seyahat kısıtlaması olmayan adaylar başvurabilir.

KAMU PERSONELİ
21 Mart 2023 - 17:15
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İş arayanlara yüksek maaşlı ilan geldi! Kızılay 13.000 TL maaşla bu işi yapacak personeller arıyor: İşte başvuru şartları
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Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilmektedir ve adayların Kızılay kariyer adresine özgeçmiş yazarak başvurmaları gerekmektedir.

KIZILAY PERSONEL ALIMI

BAŞVURU FORMU



Başvuru formuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

https://basvuru.kizilaykariyer.com/52lk8va5wgulwnblhyssg8e5ks.job

Kızılay, KPSS şartı olmaksızın başvuruları kabul ettiklerini ve başvuru sürecinin 17 Mart'ta başladığını duyurdu. Adayların başvurularını dikkatli bir şekilde yapmaları ve gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları gerekmektedir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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