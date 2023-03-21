İş arayanlara yüksek maaşlı ilan geldi! Kızılay 13.000 TL maaşla bu işi yapacak personeller arıyor: İşte başvuru şartları







BAŞVURU FORMU







Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilmektedir ve adayların Kızılay kariyer adresine özgeçmiş yazarak başvurmaları gerekmektedir.Başvuru formuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: https://basvuru.kizilaykariyer.com/52lk8va5wgulwnblhyssg8e5ks.job Kızılay, KPSS şartı olmaksızın başvuruları kabul ettiklerini ve başvuru sürecinin 17 Mart'ta başladığını duyurdu. Adayların başvurularını dikkatli bir şekilde yapmaları ve gerekli şartları sağladıklarından emin olmaları gerekmektedir.