İş arayanların fırsat ayağına geldi! Kamu hastaneleri yüzlerce personel alacak: İkamet şartı yok!







ALIM YAPILACAK KADRO BAŞVURU ŞARTLARI







Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni ilanlar yayınlanırken kamu hastanelerine personel alım müjdesi duyuruldu. Adayların başvuru süreci başlarken hasta bakıcı, temizlik görevlisi, güvenlik personeli olmak üzeri birçok alım kadroları açıklandı. İŞKUR üzerinden alım yapılacak kadrolara ilişkin şartlar ve detaylar açıklandı.İŞKUR aracılığıyla gerçekleşecek olan alımların başlıca şartları TC vatandaşı olmak olurken aynı zamanda erkeklerin ise askerlik ile ilişkisinin bulunmaması gerekir. Herhangi bir nedenle kamudan görevine son verilmiş olmaması şartı gerekir. Başvuru yapacak olan tüm adaylara devlet memurları kanunu kapsamında 48. maddesinde ki şartlara uygunluk kontrol edilecek. Gerekli olan kadrolar üzerinden şartlara dair uygun olanların başvuruları değerlendirilmeye alınacak.