KAMU PERSONELİ
26 Şubat 2023 - 20:30

İş arayanların fırsat ayağına geldi! Kamu hastaneleri yüzlerce personel alacak: İkamet şartı yok!

İş arayanlara görülmemiş imkan sunulurken kamu hastanelerine hasta bakıcı, aşçı ve güvenlik alım ilanı yayınlandı. İŞKUR tarafından yapılacak olan iş ilanına bakılarak başvuru şartları açıklandı. Alım yapılacak kadrolara ilişkin detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
26 Şubat 2023 - 20:30
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İş arayanların fırsat ayağına geldi! Kamu hastaneleri yüzlerce personel alacak: İkamet şartı yok!


Cumhurbaşkanlığı tarafından yeni ilanlar yayınlanırken kamu hastanelerine personel alım müjdesi duyuruldu. Adayların başvuru süreci başlarken hasta bakıcı, temizlik görevlisi, güvenlik personeli olmak üzeri birçok alım kadroları açıklandı. İŞKUR üzerinden alım yapılacak kadrolara ilişkin şartlar ve detaylar açıklandı.

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ALIM YAPILACAK KADRO BAŞVURU ŞARTLARI



İŞKUR aracılığıyla gerçekleşecek olan alımların başlıca şartları TC vatandaşı olmak olurken aynı zamanda erkeklerin ise askerlik ile ilişkisinin bulunmaması gerekir. Herhangi bir nedenle kamudan görevine son verilmiş olmaması şartı gerekir. Başvuru yapacak olan tüm adaylara devlet memurları kanunu kapsamında 48. maddesinde ki şartlara uygunluk kontrol edilecek. Gerekli olan kadrolar üzerinden şartlara dair uygun olanların başvuruları değerlendirilmeye alınacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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