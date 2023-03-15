İş arayanların fırsat ayağına geldi! Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan dev personel alımı: Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat!







O BAKANLIKTAN PERSONEL ALIMI!







Bakanlık mezunlar içerisinden 165 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru için şartlar belirlendi. Kontenjan hakkında bilgiler de verildi. Başvuru şartları nelerdir? Kontenjan detayları nelerdir? İşte merak edilen bütün detaylar haberimizde.Kültür ve Turizm Bakanlığı, lise, üniversite mezunlarından sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. 165 sözleşmeli personel alınacaktır. Farklı kadrolarda belirlenen kontenjanlar ile gerçekleştirilecektir.Lise, ön lisans, lisans mezunlarından 6 kadroda sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı merkezi İstanbul için alım olacaktır. Kadro ve kontenjanlar şöyledir: -2 kişi Mimar , -6 kişi Mühendis , -60 kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi Lise ve Ön Lisans mezunu fark etmez, -22 Büro Personeli Ön Lisans ve Lisans mezunu dahildir. -15 Bahçıvan Lise ve Ön Lisans mezunu alım olacaktır. -60 Temizlik Görevlisi lise mezunu olmak şartıyla 165 sözleşmeli personel için alım yapılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı istihdam imkanı sunmaktadır. Başvuru yapacak kişilerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. madde şartları sağlanıyor olmalıdır. -TC vatandaşı olmalıdır. -Kamu haklarına sahip olmak. -Göreve engel olacak sağlık durumu olmamalıdır. -Soruşturma ve arşivde engel olacak bir durum olmamalıdır. -Suç hükümü olmamalıdır. -Askerlik engeli kalkmış olması şartlar arasındadır. -2022 KPSS Lise P94, ön Lisans P93, lisans P3 puandan en düşük 60 puan şarttır. Mimar, mühendis için P3 puanı minimum 70 olmalıdır. -Son başvuru ile 18 yaşını doldurmuş oluyr olmalıdır. Son yaş ise 35'tir. Başvurular 17 Mart -31 Mart 2023 aralığında e-Devlet sisteminden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı- İşe Alım seçeneğine tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz. Veyahut https://isealimkariyetkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.