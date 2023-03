İş arayanların gözleri kamaşacak! 10.900 TL maaşla binlerce kişi alınacak: Başvurular internetten!

SAĞLIK BAKANLIĞI VE İŞKUR EL ELE VERDİ







42.500 PERSONEL ALINACAK





HANGİ POZİSYONDA PERSONEL ALINACAK?

İş arayan vatandaşlara müjdeyi İŞKUR duyurdu. 10 bin 900 TL maaşla çalışacak binlerce vatandaş istihdam edilecek. İşte ayrıntılar...İŞKUR, iş arayanlar için birçok farklı pozisyonda 120 bin'e yakın iş ilanı yayınladı. İmalat sektörü, 2023'ün ilk 2 ayında en çok istihdamın olduğu sektör oldu ve özel güvenlik görevlileri, hazır giyim işçileri, garsonlar gibi alanlarda da alımlar yapıldı. İş arayanlar, İŞKUR İl Müdürlüğü üzerinden sisteme kaydolduktan sonra sisteme verilen açık ilanlara başvuruda bulunarak iş başvurusunda bulunabiliyor.Sağlık Bakanlığı, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor ve çeşitli pozisyonlarda çalışmak üzere 42.500 personel alımı yapacak. İkinci alım için adayların KPSS puan şartını yerine getirmesi gerekiyor. Bununla birlikte, İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bu duyuru, iş arayanlar için büyük bir umut kaynağı olmakla birlikte, farklı sektörlerde birçok iş ilanı da bulunmaktadır.Aşağıda belirtilen pozisyonlar arasında çeşitli sektörlerde çalışmak üzere çeşitli işler bulunmaktadır. Bu pozisyonlar, Beden İşçisi (Genel), Temizlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi, Satış Danışmanı / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, Büro Memuru (Genel), Garson (Servis Elemanı), Ön Muhasebeci, Konfeksiyon İşçisi, Şoför-Yük Taşıma, Elektrikçi (Genel), Ambar/Depo Görevlisi, Paketleme İşçisi, Turizm ve Otelcilik Elemanı, Forklift Operatörü, CNC Torna Tezgahı Operatörü, Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı, Kasiyer, Kalite Kontrolcü, Kamyon Şoförü, Aşçı, Reyon Görevlisi, Bulaşıkçı (Stevard), Depo İşçisi (Elleçleme), Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), Metal Mamuller Montaj İşçisi, Beden İşçisi (Temizlik), Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı), Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi, Mekanik Bakım Onarımcısı, Elektrik Teknisyeni, Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı), Tır-Çekici Şoförü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Beden İşçisi (İnşaat), Depo Sevkiyat Sorumlusu, Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Makine İle), Aşçı Yardımcısı, Sevkiyat Görevlisi, Düz Dikiş Makinecisi şeklindedir. Bu listedeki iş pozisyonları, geniş bir yelpazede farklı becerilere ve ilgi alanlarına sahip kişiler için fırsatlar sunmaktadır. Bu işlerin her biri, özel beceriler, deneyimler ve nitelikler gerektirir ve her biri, çalışanlarına farklı fırsatlar sunar. Bununla birlikte, her biri, çalışanlarının katkısını takdir eden ve onları teşvik eden bir işveren tarafından sunulduğunda daha tatmin edici olacaktır.