İş arayanların imdadına üniversiteler yetişti! Bu üniversite KPSS puanı olan çok sayıda personel arıyor!

İş arayan bir sürü gence Sivas Cumhuriyet Üniversite'sinden müjdeli haber
geldi. Birçok personel alımı yapacak olan üniversite şartları, kadroları, başvuru tarihini de yayımladı. Konunun tüm ayrıntıları yazımızda.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI
2023 yılının da gelmesiyle birçok kurum personel alımlarını arttırmaya başladı. Hem özel sektör hem kamu sektöründe alımlar artıyor. Milyonlarca işsiz vatandaşa biraz olsun umut veren alımlar devam ederken bir yenisi de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından geldi. Başvuruların nasıl yapılacağını ve kadroları da açıklayan üniversite yetkilileri son başvuru tarihine de dikkat çekti.
PERSONEL ALINACAK KADROLAR
-Hemşire 70 Kişi -Sağlık Teknikeri 10 Kişi -Diğer Sağlık Personeli 2 Kişi -Tekniker 4Kişi -Teknisyen 10 Kişi -Büro Personeli 35 Kişi -Koruma ve Güvenlik Görevlisi 20 Kişi -Programcı 2 Kişi -Destek Personeli 3Kişi -Şoför 3 Kişi -Kaloriferci 2 Kişi -Garson 1 Kişi -Temizlik Personeli 24 Kişi
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
-657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması, -2022 senesi Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olması, -Lisans mezunu için KPSS P3 puan türü, -Ön lisans mezunu için KPSS P93 puan türü, -Lise mezunu için KPSS P94 puan türü geçerli. -Nöbet usulüne uyması , -Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması, -Sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmaması
SON BAŞVURU
Başvuracak adayların 14 Şubat tarihi itibarinden itibaren 15 gün içerisinde başvurusunu tamamlamış olması gerekir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi sayfası üzerinden temin edilecek başvuru formu ile birlikte personel daire başkanlığına başvuru yapılmalıdır.