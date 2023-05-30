İş arayışında olanlara memur olma fırsatı! Personel alımına İçişleri Bakanlığı’da katıldı! KPSS şartı aranmadan başvurular başladı







BAŞVURU DETAYLARI











İçişleri Bakanlığı, personel alımı için yeni bir ilan yayımladı ve kendi bünyesindeki çalışan açığını kapatmayı hedeflediğini duyurdu. Bu ilanla birlikte, farklı ülkelerde görevlendirilecek personellerin alımının gerçekleştirileceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, ilanda KPSS şartının aranmayacağını ve alımların Başkonsolosluk ve Büyükelçilik kadrolarında gerçekleştirileceğini vurguladı. İşte detaylar...İçişleri Bakanlığı, KPSS'siz memur alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, Başkonsolosluk ve Büyükelçilik kadrolarında görevlendirilecek memurlar için KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuruların 12 veya 14 Haziran 2023 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtilirken, alımların Fransa ve Uganda'da gerçekleştirileceği açıklandı. İçişleri Bakanlığı, Kampala Büyükelçiliği için 1 sözleşmeli sekreter alımı yapılacağını ve bu pozisyon için Türk uyruklu adayların tercih edileceğini ifade etti. Ayrıca, Paris Başkonsolosluğu'nda bulunan iki sözleşmeli sekreter pozisyonu için sınav yapılacağı da belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nın iş alımı şartlarına göre, adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları, 41 yaşını geçmemiş olmaları, Uganda için başvuracak adayların çok iyi derecede İngilizce bilmeleri, Paris için başvuracak adayların ise çok iyi derecede Türkçe ve Fransızca bilme şartı aranmaktadır. Adayların ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum olmamaları, işlerini engelleyecek herhangi bir engellerinin olmaması, sabıka kayıtlarının olmaması gibi şartları taşımaları gerekmektedir. Başvuruların yalnızca internet üzerinden yapılabileceği ve son başvuru tarihlerinin 12-14 Haziran olduğu ilanda belirtilmiştir. Bu personel alım ilanı, İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Adayların ilan şartlarını dikkatlice inceleyerek başvurularını zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamaları önem taşımaktadır.