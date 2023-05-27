





KPSS ŞARTSIZ BAŞVURU İÇİN SON GÜN MAYISTA







İş arayışında olanlara müjde! Kamu kurumlarında 18-50 yaş arası personel alımı duyuruldu! KPSS şartsız başvuru için son gün 31 Mayıs. Hey, hey! İşte güncel bir haber: Kamu kurumu hemen duyurdu: 18-50 yaş arası kamu çalışanları alınacak! Emeklilik yaşına gelmemiş herkes müracaat edebilir. Devlet kurumları ve çeşitli kamu daireleri birbiri ardına personel alımı yapmaya devam ediyor. Son duyuruya göre, önemli bir kamu kurumu personel alımı yapacak. Bu alımda 18-50 yaş aralığındaki kişilerin başvuruları kabul edilecek. Emekli olmayan herkes bu fırsattan yararlanabilir! İlanın detayları ve merak edilenler aşağıda yer almaktadır. İşte detaylar...Son haberlere göre Sultangazi Belediyesi personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımda KPSS şartı aranmayacak ve adayların 18-50 yaş arasında olması ve emekli olmamaları gerekiyor. İş ilanında belirtilen şartlara göre başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir. İşte diğer ayrıntılar...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, En az ilkokul mezunu olmak, Sultangazi ilçesinde ikamet etmek, Emekli olmamış olmak, Herhangi bir hastalığı olmamak. Başvuru yapacak adayların gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında adli sicil kaydı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve mezuniyet belgesi bulunmaktadır. Diğer kamu kurumlarının çoğu KPSS puanı ile alım yaparken, Sultangazi Belediyesi KPSS şartı aramadığı için bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Alımda toplam 45 işçi pozisyonu bulunmaktadır. Dağılım ise şoförler için 15 kişi ve beden işçileri için 30 kişidir. Başvurular 24 Mayıs tarihinde başlamış olup, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen şartları sağladıklarında belgeleri hazırlayarak İstanbul Sultangazi Belediye binasına bizzat başvurmalıdırlar.