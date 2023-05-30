İş arayışında olanlara müjde! Memur olmak için büyük fırsat! İŞKUR açıkladı: 1232 büro memuru alımı için son gün













İŞKUR, büro memuru alımlarıyla ilgili duyuruları yayınladı. Özel sektör firmaları, 1232 büro memuru alımı için İŞKUR üzerinden ilanlarını yayımladı. Başvuruda bulunacak adaylar için en az ilkokul mezuniyeti şartı aranmaktadır. Başvuru yapacak adayların her firma için farklı başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri önemlidir.Büro memuru alımları, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Konya gibi birçok şehirde gerçekleştirilecektir.Başvurular, İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. İlgilenen adaylar, İŞKUR kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak, kendilerine uygun alımlara başvuruda bulunabilirler. Bazı ilanların süresi aynı gün içinde sona erebilmektedir, bu nedenle adayların ilan tarihlerini dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.Büro memurları, işletmenin büyüklüğü ve niteliğine bağlı olarak çeşitli büro işlerini gerçekleştiren kişilerdir. Büro memurlarının görevleri şunları içerir: Gelen postaları inceleyip ayırmak, Gerekli bilgileri toplayarak yazıları hazırlayıp göndermek, Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak, Satış kayıtlarını inceleyerek fatura, makbuz ve gönderme evraklarını hazırlamak, Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşmek ve randevu ayarlamak, İstek ve soruları ilgili kişi ve şubelere iletmek, Telefon görüşmeleri yaparak bilgi almak veya vermek, Hesap ödemelerini almak ve kasa hesabından ödemeleri yapmak, Malzeme ve ihtiyaçları belirlemek için incelemeler yapmak ve talepleri ilgili birimlere ileterek dağıtımını sağlamak, Alındılar, ödemeler, kırtasiye dağıtımları ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek, Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlamak ve tasnif etmek, Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak, İdari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini yerine getirirken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanmak vb. Büro memuru alımlarıyla ilgilenen adaylar, başvurularını zamanında yapabilmek ve başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirebilmek için ilanları dikkatle takip etmelidirler.