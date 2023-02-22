İş arıyorsanız bu haber size: Valilik 2000 personel ilanı açtı! KPSS yok, 3 gün sonra bitecek







2.000 PERSONEL ALIMI OLACAK!







KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLECEK?

BAŞVURULAR NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR?

Türkiye İş Kurumu yeni personel alımı ilanlarını kamuoyuna duyurdu. Kısa süre önce gelmiş olan TYP personel alımları doğrultusunda deprem bölgesinde personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar Adıyaman Valiliği tarafından yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman Valiliği deprem bölgesinde OHAL çerçevesinde geçici süreli çalışacak personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru için adayların karşılaması gereken şartlar nelerdir? Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?Adıyaman Valiliğinin paylaşmış olduğu ilana göre Adıyaman Valiliğine personel alımları yapılacak. İlan detayları aşağıda belirtilmiştir.Başvuru yapan adayların seçimleri herhangi bir sınav ya da mülakatla birlikte yapılmayacaktır. Valilik bu konuda alınan başvuruların 25 Şubat 2023 tarihinde 09:00 - 17:00 arasında Noter Kurası ile gerçekleştirileceğini açıkladı.Başvuru şartı olarak da, başvuru tarihinde sigortalı olunmaması, emekli ya da malul aylığı alınmıyor olması, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine (ADNKS) göre aynı adreste ikamet edenlerden hane gelirinin net asgari ücretin bir buçuk katından fazla olmaması halinde bahse konu adreste oturan kişiler TYP katılamaz.TYP personel alım başvuruları yalnızca İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvuru yapanlar iŞKUR İl Müdürlüğü, İŞKUR Hizmet Merkezleri, İŞKUR E-ŞUBE internet adresi üstünden ya da Alo 170 iletişim hattından başvuruda bulunabilecektir.