İş arıyorsanız bu haber size: Valilik 2000 personel ilanı açtı! KPSS yok, 3 gün sonra bitecek

Türkiye İş Kurumu yeni personel alımı ilanlarını kamuoyuna duyurdu. Kısa süre önce gelmiş olan TYP personel alımları doğrultusunda deprem bölgesinde personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar Adıyaman Valiliği tarafından yapılacak. Bu doğrultuda Adıyaman Valiliği deprem bölgesinde OHAL çerçevesinde geçici süreli çalışacak personel alımı gerçekleştirecek. Başvuru için adayların karşılaması gereken şartlar nelerdir? Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?
2.000 PERSONEL ALIMI OLACAK!
Adıyaman Valiliğinin paylaşmış olduğu ilana göre Adıyaman Valiliğine personel alımları yapılacak. İlan detayları aşağıda belirtilmiştir.
Başvuru yapan adayların seçimleri herhangi bir sınav ya da mülakatla birlikte yapılmayacaktır. Valilik bu konuda alınan başvuruların 25 Şubat 2023 tarihinde 09:00 - 17:00 arasında Noter Kurası ile gerçekleştirileceğini açıkladı.