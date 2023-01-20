İş Bankası açıkladı, başvurular başladı! Başvurana 10.000 TL dev nakit desteği... Başvuru şartı yok herkes alabilir!

İş Bankası: Faizsiz nakit avans imkanı, herkese 10.000 TL
31 OCAK'A KADAR GEÇERLİ: İŞ BANKASI'NIN YENİ KAMPANYASI, NAKİT İHTİYACI OLAN VATANDAŞLAR İÇİN FIRSAT
Son dönemde Türkiye'de enflasyon rakamları giderek yüksek seyretmeye başladı ve bu durum vatandaşların nakit ihtiyacını arttırmıştır. Bu sebeple, İş Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Banka, internet şubesinden yapılan başvurularla faizsiz nakit avans imkanı sunuyor. İş Bankası'nın yeni kampanyası kapsamında, herkese 10.000 TL verilecek. Kampanya 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ancak, bu kampanya sadece İş Bankası'nın yeni müşterilerine sunulacak. Bu nedenle, İş Bankası'nın yeni müşterisi olmak isteyen vatandaşlar, İşCep uygulamasını kullanarak kart başvurusu yapmalıdır.
Kampanya kapsamında, vatandaşlar taksitli nakit avans seçeneğinden yararlanabilecek. Taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 10.000 TL arasında farklılık gösterecek ve bazı kartlar için sunulacak. Bu kampanya kapsamında sunulan faizsiz TNA vadeleri 5 ay ile sınırlıdır. Ancak, 5 aydan farklı vadelerde ve 10.000 TL üzeri tutarlarda geçerli faiz oranları uygulanacaktır. Kampanyadan yararlanmak için İşCep uygulamasının "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğinden yapılacak başvurular 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli olacaktır. Her müşteri sadece 1 kez kampanyadan yararlanabilecektir. Kampanya, İş Bankası Bireysel kredi Kartları ve İş Bankası Ticari Kredi Kartları (Aidatsız Kredi Kartı, İş Bankası Vergi Kart, İş Bankası Bayi Kart, KGF Kart hariç) kapsamında geçerli olacaktır. Bu kampanya, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için önemli bir fırsattır ve İş Bankası'nın internet şubesinden yapılacak başvurularla faizsiz nakit avans imkanı sağlanacak.