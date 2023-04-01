İş Bankası çalışanlarını paraya boğacak! Tamı tamına 11,3 maaşlık temettü: İşte alacakları dudak uçuklatan para!













Türkiye İş Bankası, 2022 yılında büyük bir başarı elde ederek net kârını yüzde 355 arttırarak 61.6 milyar TL'ye yükseltti. Bu başarısını çalışanları ile paylaşan banka, tarihinin en yüksek temettü ödemesini yapma kararı aldı. Bankanın Genel Müdürü Hakan Aran, tüm çalışanlara 3.1 milyar TL'lik kâr payı ödeneceğini açıkladı. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre 8.6 kat artış gösterdi. İş Bankası'nın çalışanlarına yapacağı bu temettü ödemesi, aylık maaşlarının 11.3 katına denk geliyor. Banka henüz temettü ödeme tarihi konusunda bir açıklama yapmadı.Türkiye İş Bankası, 2022 yılında elde ettiği rekor seviyedeki net kârı nedeniyle çalışanlarına rekor düzeyde temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Bankanın Genel Müdürü Hakan Aran, yaptığı açıklamada, geçen yıla göre %355'lik bir artışla 61.6 milyar TL net kâr elde edildiğini ve tüm çalışanlara 11,27 maaş tutarında temettü ödeneceğini belirtti. Aran, bankanın bu başarılı yılını "en büyük özel banka", "en kârlı banka" ve "piyasa değeri en yüksek banka" unvanlarıyla taçlandırdığını ifade etti. İş Bankası'nın 23 bin çalışanına yapılacak olan temettü ödemesi ise 3 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Ayrıca İş Bankası, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Banka, çevre dostu uygulamaları, kadın girişimciliğini destekleyen projeleri, eğitim ve kültür-sanat faaliyetlerine verdiği önemle öne çıkıyor. Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği konusunda da titizlikle çalışan İş Bankası, çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmak için birçok tedbir alıyor. Ayrıca, temettü vermeyecek 11 şirket de peş peşe açıkladı. Bu şirketler arasında Karel (#KAREL), Garanti Faktoring (#GARFA), Türker Proje Gayrimenkul (#TURGG), Körfez GYO (#KRGYO), Doğan Burda (#DOBUR), Bülbüloğlu Vinç (#BVSAN), Demisaş Döküm (#DMSAS), Pınar Su (#PINSU), Çelik Halat (#CELHA), Aydem Enerji (#AYDEM) ve Ray Sigorta (#RYSG) yer alıyor.