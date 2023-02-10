İş Bankası emekli promosyonuna noktayı koydu: İşte ödeyeceği net rakam

Geçtiğimiz sene milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon ödemeleri üzerinden maaşlara zam yapılmasıyla beraber bankalar promosyon rakamlarını güncelledi. İş Bankası, emekli promosyon rakamlarını arttırdığının haberini verdi. Şubat ayı emekli promosyon kampanyasına dair resmi açıklamalar internet sayfasında yer alıyor.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI-3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL,
-3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlarına 5.350 TL, -7.500 TL ve 9.999 TL arasında yer alan emekli maaşlarına 6.750 TL, -10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına sahip olanlara ise ödenecek promosyon tutarı 7.500 TL olarak belirlendi.
Bankalar ve SGK arasında yapılan anlaşmaya bakılarak 1 Kasım 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olan kampanyalarda ilk emekli maaş ödemesi için İş bankası rakamlarını duyurdu. Bunun üzerine SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları kullanmasıyla herhangi bir ücret ödemesi yapmayıp birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.