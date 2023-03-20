İş Bankası emekli promosyonunda çığır açtı! Bu rakamı ilk kez duyacaksınız: Henüz maaşınızı taşımadıysanız tam sırası!

Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapacak olan bankayı merakla araştırıyor. Peki İş Bankası ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? Promosyon şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIİş Bankası tarafından bildirilen haberlere göre SGK emeklisi olan vatandaşların maaşlarını bankaya taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi sonrasında promosyon ödemesi alma hakkı olacak. Promosyon ödemeleri üç senelik peşin olacak şekilde ödenecek. Promosyon kampanyası 1 Kasım 2022 tarihinde başlatıldı ve 31 Mart tarihinde sona erecek. Promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen minimum ödeme tutarları kapsamında yapılacak.
Emekli maaşını bankaya taşıyan ya da emeklilik dilekçesinde İş Bankası'nı maaş bankası olarak belirleyen vatandaşlar 7 bin 500 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar Maximum Kart ve ek kart için aidat ücreti ödemeyecek ve birçok emeklilik avantajından da faydalanacak. İş Bankası emeklilik promosyon tutarları şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL ve 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesi alacak.