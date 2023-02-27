İş Bankası emekli promosyonunda devleşti! 5500 TL maaş alan emekli karşılıksız ve geri ödemesiz 7500 TL nakit alacak! Şubat kampanyasında son günler acele edin

Emekli vatandaşlar ve EYT yasası ile emekli olması beklenen milyonlarca vatandaş için bankaların promosyon yarışı da devam ediyor. Son gelen haberlere göre İş Bankası 5 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak! Peki şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIEmekli vatandaşlar hangi bankadan en avantajlı promosyon ödemesi alabileceğini araştırmaya devam ediyor. Promosyon kampanyalarında değişiklik yapan bankalardan biri de İş Bankası oldu. İş Bankası promosyon ödemelerinin yanında birçok fırsatı emekli müşterilerine sunmaya devam ediyor. İş Bankası promosyon ödemeleri en üst limiti 7 bin 500 TL olarak belirtildi. Aynı zamanda banka müşterisi olan emekli vatandaşlar kredi kartı kullanırsa bonus yakalama fırsatı da buluyor. Emekliler kredi kartı ile yaptıkları alışverişler sonrasına 1000 TL'ye kadar ek puan kazanıyor.
Aynı zamanda banka müşterisi olan emekli vatandaşlar EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz yapabilecekleri gibi uygun faiz oranlı kredi imkanından da faydalanabiliyor. İş Bankası promosyon ödemesinden faydalanmak için emekli vatandaşların maaşlarını bankaya taşıması ve 3 sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemini tamamlayan vatandaşlar promosyon ödemelerini kısa süre içinde alıyor. 28 Şubat tarihine kadar sürecek olan İş Bankası promosyon kampanyası şu şekilde belirlendi; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 500 TL promosyon ödemesinden faydalanıyor.