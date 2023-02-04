İş Bankası emekli promosyonunda zirveyi kaptı! Maaşı 5.500 TL üstü olan hemen bunu yapsın: Tomar tomar para verilecek!

Milyonlarca emeklinin merak ettiği sorulardan biri de emekli promosyon tutarları ve bu araştırma bankalar arasında da büyük bir rekabet ortamı yarattı.
En çok müşteriyi kazanmak için yüksek rakamlar veren bankalar için durum kritik bir döneme geldiği için geçen yıl eylül ayından bu yana emekli promosyonu rakamlarında durulma yaşandı.
İş Bankası, yeni yılın emekli promosyon rakamlarının ne olacağını düşünerek şubat ayı promosyon tutarını paylaştı. İşte detaylar...
İş Bankası güncel emekli promosyon rakamları; 3500 Türk Lirası altında emekli maaşı alanlar için: 4500 Türk Lirası 3500 Türk Lirası – 7500 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar için: 5250 Türk Lirası 7500 Türk Lirası – 10000 Türk Lirası arasında emekli maaşı alanlar için: 6750 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve üzerinde emekli maaşı alanlar için: 7500 Türk Lirası
EMEKLİLERE 7500 TÜRK LİRASINA VARAN PROMOSYONA EK MAXİMUM KART’LARI AİDATSIZ KULLANMA FIRSATI!
SGK emeklisi, emeklilikte İş Bankası ayrıcalıkları ile bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile imzalanan sözleşmeye göre SGK
(Emekli Sandığı, SSK ve SGK Bağ-Kur) emeklileri 7500 Türk Lirasına kadar promosyon ücreti alabilecek. Ayrıca SGK emekli maaşını taşıyanlar, İş Bankası, Maksimum kartlar ve ek kartlar için ödeme yapmaz ve birçok avantaj ve faydaya sahiptir. Emekli maaşına yurt genelindeki ofis ve ATM'lerden kolayca ulaşmak isteyen tüm emeklilerimiz, emekli maaşlarını internet ofisinden ve İşCep'ten kolayca taşıyabilir, emeklilik kampanyalarına başvurabilir ve tüm emeklilik işlemlerini tamamlayabilir veya kendilerine en yakın İşbank şubesinden kolayca transfer edebilirler.