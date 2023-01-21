İş Bankası emeklilere kesenin ağzını açtı! Promosyonda zirveye oturdu: Bugüne kadar bekleyenlerin cebi para dolacak!







İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNU ZİRVEYE TAŞIDI! RAKAMI GÖRENLER ÇILDIRDI! DUYAN MAAŞINI 3 GÜNDE TAŞIYOR...







Hangi bankanın ne kadar ödeyeceği merak konusu oldu ama ocak ayı seçim kampanyası duyurusu Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Emeklilere İş Bankası Avantajı! Promosyon Miktarlarını Açıklıyoruz; Cebiniz Para Dolacak! İşte detaylar…Sosyal Güvenlik kurumu ile banka arasında imzalanan bir bordro protokolü, emeklilerin maaşlarına ek olarak ek ödeme hizmetleri almalarını sağlar. Bu kapsamda 2022 yılında 10.000 TL'ye kadar olan hibe 2023 yılında vatandaşlar tarafından yakından takip edilecektir. Yüksek enflasyon nedeniyle tek maaşla yaşam mücadelesi veren emekliler, yüzde 30'luk maaş zammının açıklanmasının ardından bankaların emekli maaşı teşvik kampanyalarına yöneldi. Hangi bankaların ne kadar ödeyeceği merak konusu oldu ama Ocak ayı kampanyası için duyuru Türkiye İş Bankası'ndan geldi. Düzenli olarak düzenlediği kart ve bağış kampanyaları ile tüketici bütçelerine destek olmayı hedefleyen sektörün en köklü isimlerinden Türkiye İş Bankası, ocak ayı için Promosyon kampanyası düzenledi. Banka, sosyal sigorta kurumundan alınan aylık tutarına göre belirlenen ek ödemeleri şu şekilde listeler: SGK’dan 3.500 TL’ye kadar (3.500 TL hariç) maaş alan emekli vatandaşlara: 4.500 TL SGK’dan 3.500- 7.500 TL (7.500 TL hariç) aralığında maaş alan vatandaşlara: 5.250 TL SGK’dan 7.500- 10.000 TL (10.000 TL hariç) aralığında maaş alan vatandaşlara: 6.750 TL SGK’dan 10 bin TL ve üstü tutarlarda maaş alan vatandaşlara: 7.500 TL Özel bankalar, halihazırda emekli maaşı alan vatandaşların bordro hesaplarını üç yıl süreyle tutabileceklerini, yeni emekli olanların ise banka bilgilerini Türkiye İş Bankası bilgileri ile doldurmaları halinde ek ödemelerden yararlanabileceklerini söyledi. Maaş transferi nasıl yapılır onu da açıkladı. Türkiye İş Bankası, bankanın mobil uygulaması, internet bankacılığı veya şubeleri aracılığıyla dakikalar içinde bordro otomatik ödemesine izin verileceğini ve söz konusu promosyon fonlarının otomatik ödeme işleminden sonraki üç gün içinde hesaplara yatırılacağını belirtti. İlk kez emekli maaşı alan vatandaşların maaşlarını ödedikten sonraki üç gün içinde ödeme tutarlarını alabilecekleri açıklandı.