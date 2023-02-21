İş Bankası emeklilerin yüzünü güldürdü! Bu işlemi yapan Şubat sonunda 6.750 TL'yi cebine koyacak!







İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI







Emekli promosyonunda meydana gelen hummalı arayış bankaların arasında rekabete neden olurken bankalar en çok müşteriye sahip olmak için cazip rakamları sunmaya devam ediyor. Yeni yılla beraber maaşlara zam gelirken bankalar promosyon rakamlarını güncelledi. İşte, İş bankası Şubat ayı emekli promosyon rakamlarına ilişkin detaylar...3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL, 3.500 - 7.499 TL aralığındaki maaşlara 5.250 TL, 7.500 - 10 bin TL arasındaki emekli maaşlarına 6.750 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına verilen promosyon ödemesi ise 7.500 TL olarak belirlendi. SGK ve banka arasında sözleşmeye bakarak bahsi geçen promosyon kampanyası 31 Mart 2023 tarihine kadar devam edecektir. İş Bankası'na maaşını taşıyanlara 7.500 TL'ye varan ödemeler yapılıyor.