İş Bankası kampanyanın kralını yaptı! Ramazan'da 600 TL'lik bedava alışveriş fırsatı verecek: Bunu yapanlar kazanacak







İŞ BANKASI 600 TL MAXİPUAN FIRSATI







İŞ BANKASI MAXİPUAN KAMPANYA SÜRESİ

İş Bankası resmi internet sitesinde güncel kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kapsamda Ramazan Market alışverişlerinde geçerli 600 TL Maxipuan kampanyası açıklandı. Bahsi geçen kampanyanın duyurulması ile kampanyanın detayları araştırılmaya başlandı.İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Maximum Sözleşmeli Market'te 20 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında Maximum Mobil veya İşCep'ten en az 400 TL'lik ilk nakit alışverişinizin ardından Maximum kartınız ile Ramazan Market kampanyasına katılabilirsiniz. farklı günlerde yapacağınız 400 TL ve üzeri nakit alışverişlerinizde aynı anda 40 TL ve 600 TL Maxipuan kazanmanız mümkün.İş Bankası açıklamalarında, kampanya 30 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Maxipuan kampanyasını ve diğer kampanyalar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler İş Bankası'nın resmi internet sitesine göz atabilir.