İş Bankası kampanyayı patlattı! Bunu yapan müşteriler 12 ay boyunca ücretsiz kullanacak







İŞ BANKASI KAMPANYA İLE İLGİLİ DETAYLARI VERDİ







İş Bankası müşterileri için yeni bir kampanyayı başlattıklarının müjdesini verdi. İş Bankası hesabı olan kişiler için başlatılan kampanya çerçevesinde 12 ay boyunca ücretsiz faydalanılabilecek. İşte tüm detaylar...İş Bankası, müşterilerine özel başlattığı kampanyanın detaylarını paylaştı. İşCep'te uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğiyle İş Bankası'nda hesap açanların 12 ay boyunca ücretsiz EFT ve Havale işlemlerini yapabilecek. Kampanyadan yararlanabilmek için yalnızca 'Müşteri Olmak İstiyorum' seçeneğiyle İş Bankası'nda hesap açan kişiler yararlanabilecek. Tek seferde yapılacak olan maksimum 50 bin TL işlemleri kapsamaktadır. Tatil günlerinde, mesai dışı ve geç saatlerde EFT/FAST, EFT saatleri dışında yapılacak olan EFT, cebe havale ve çoklu ve talimatlı para transferi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şubelerinin de dahil olduğu para transfer işlemleri için ne yazık ki ücretsiz yararlanılamayacak.