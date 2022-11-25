EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 10:37

İş Bankası kampanyayı patlattı! Kartlara 70+50 TL yükleyecek: Hesabınızı kontrol edin

İş Bankası kampanyalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kampanyaya katılım sağlayan kişilere toplamda 120 TL Maxipuan hediye edilecek. Kampanya detaylarını haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 10:37
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İş Bankası kampanyayı patlattı! Kartlara 70+50 TL yükleyecek: Hesabınızı kontrol edin


Özel bankaların önde gelen isimlerinden İş Bankası her hafta farklı kampanyalar yayımlıyor. Henüz diğer kampanyalarının süresi dolmadan bir yenisini daha ekleyen banka, farklı tutarlardaki hediye liraları kart sahiplerine iade ediyor. İşCep uygulamasından “ Kampanyaya Katıl “ ibaresini tıklayanlara 120 TL kazanma şansı geldi.

Vatandaşların ekonomik sorunlarına çare olmaya çalışan İş Bankası, kredi kartı müşterilerinin harcamalarına hediye vermeye başladı. Önceki dönemlerde bu hediyelerin tutarları daha makul tutulurken yükselen enflasyonla birlikte hediye tutarları da arttı.



İş Bankası’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması İşCEP’ten yeni bir kampanya duyurusu geldi.

İş Bankası’ndan 120 TL kazanma imkanı

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimler sonrası vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına hücum ederken İş Bankası da boş durmadı. Banka, anlaşmalı akaryakıt ofislerinden yakıt alışverişi yapanlara 120 TL hediye vereceğini duyurdu. Maximum Kart sahipleri kampanyayı duyar duymaz hemen İŞCEP Mobil’i açarken kampanyanın birçok detayı da bulunuyor.

İş Bankası akaryakıt kampanyasına göre, Maximum Kart kullanıcıları 16 Kasım – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında anlaşmalı BP istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacakları 250 TL ve üzeri 4. Benzin, motorin ya da otogaz alışverişlerine, BP istasyonlarında kullanabilecekleri 70 TL MaxiPuan elde edecekler.

Aynı zamanda 1 – 30 Kasım 2022 tarihleri arasında da Maximum Mobil’deki Pazarama Araçta Öde menüsünde bulunan Petrol Ofisi Öde-Geç uygulamasını kullanan, Petrol Ofislerinden tek seferde yapacakları ikinci ve sonraki 250 TL ve üzeri her alışverişe 10 TL, toplamda 50 TL Maxipuan kazanabilecekler.

Akaryakıt kampanyasından yararlanabilmek için müşterilerin mutlaka İşCEP uygulaması üzerinden ilgili kampanyayı bularak “ Kampanyaya Katıl “ sekmesine tıklamaları gerekiyor. Bankanın iki akaryakıt kampanyasına da katılım sağladığınızda 70 TL + 50 TL yani toplamda 120 TL hediye hesabınıza yatırılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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