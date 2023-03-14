Finans
14 Mart 2023 - 19:45

İş Bankası kartı olanlar acele etsin! Herkese 200 TL para iadesi yapılacak!

Bazı bankalar, yeni yılın başlamasıyla birlikte müşterilerine çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyorlar. İş Bankası da bu bankalar arasında yer alıyor.

Finans
14 Mart 2023 - 19:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İş Bankası kartı olanlar acele etsin! Herkese 200 TL para iadesi yapılacak!


İş Bankası, Mart ayına özel bir kampanya düzenliyor ve müşterilerine 200 TL karşılıksız para sunuyor. Kampanya hakkında merak edilen detaylar için İş Bankası'nın internet sitesi ziyaret edilebilir. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler kampanyaya katılmak için öncelikle İşCep veya Maximum Mobil uygulamasından başvuru yapmalıdır. Kampanya kapsamında giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik sektörlerindeki Maximum anlaşmalı işyerlerinde yapılacak 2.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerde 200 TL indirim kazanma fırsatı bulunmaktadır. Bu kampanya 2023 yılının en büyük kampanyalarından biri olarak tanıtılmaktadır ve yapılacak alışverişlerden büyük kazançlar sağlamak mümkündür.

işbankası

Kampanya şartları şu şekilde sıralanmaktadır:



İş Bankası, Mart ayına özel olarak düzenlediği kampanyada müşterilerine 200 TL karşılıksız para kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Kampanya sadece belirli sektörlerde (giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik) yapılan alışverişlerde geçerli olup, alışveriş tutarının 2.000 TL ve üzeri olması gerekiyor. Kampanya kapsamında online alışverişlerde kapıda ödemede indirim fırsatı geçerli değildir ve alınan ürünün iade edilmesi veya alışverişin iptal edilmesi durumunda kampanya ödemesi geri alınmaktadır. Sevgilinize özel hediyeler almak için bu kampanyaya katılabilirsiniz.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ