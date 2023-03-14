İş Bankası kartı olanlar acele etsin! Herkese 200 TL para iadesi yapılacak!







Kampanya şartları şu şekilde sıralanmaktadır:







İş Bankası, Mart ayına özel bir kampanya düzenliyor ve müşterilerine 200 TL karşılıksız para sunuyor. Kampanya hakkında merak edilen detaylar için İş Bankası'nın internet sitesi ziyaret edilebilir. Bu fırsatlardan yararlanmak isteyenler kampanyaya katılmak için öncelikle İşCep veya Maximum Mobil uygulamasından başvuru yapmalıdır. Kampanya kapsamında giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik sektörlerindeki Maximum anlaşmalı işyerlerinde yapılacak 2.000 TL ve üzeri ilk alışverişlerde 200 TL indirim kazanma fırsatı bulunmaktadır. Bu kampanya 2023 yılının en büyük kampanyalarından biri olarak tanıtılmaktadır ve yapılacak alışverişlerden büyük kazançlar sağlamak mümkündür.İş Bankası, Mart ayına özel olarak düzenlediği kampanyada müşterilerine 200 TL karşılıksız para kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Kampanya sadece belirli sektörlerde (giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik) yapılan alışverişlerde geçerli olup, alışveriş tutarının 2.000 TL ve üzeri olması gerekiyor. Kampanya kapsamında online alışverişlerde kapıda ödemede indirim fırsatı geçerli değildir ve alınan ürünün iade edilmesi veya alışverişin iptal edilmesi durumunda kampanya ödemesi geri alınmaktadır. Sevgilinize özel hediyeler almak için bu kampanyaya katılabilirsiniz.