İş Bankası kasanın ağzını açtı! Nakite ihtiyacı olanlara 10.000 TL faizsiz kredi verecek!

İş Bankası, İşCep aracılığıyla yeni müşteri kazanmak için bir kampanya başlattı ve bu kampanya kapsamında belirli oranlarda faizsiz kredi
verilecek. Ancak 10.000 TL almak için belirli şartlar bulunuyor.
İŞ BANKASI ÇILDIRDI! FAİZSİZ KREDİ VERİYOR
İş Bankası, yeni başlattığı kampanya kapsamında İşCep aracılığıyla ilk kez müşterisi olan vatandaşlara faizsiz 10.000 TL kredi imkanı sunuyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların İşCep uygulamasını indirerek "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Başvuru sonucunda kredi başvurusu kabul edilen müşterilere faizsiz taksitli nakit avans imkanı verilecek. Ayrıca kampanyadan yararlanan müşteriler İş Bankası'nın sunduğu birçok ayrıcalıktan da faydalanabilecekler. Kampanya şartlarına uygun olan müşterilerin kredi başvurusu sonucu, kredi miktarı ve geri ödeme koşulları gibi detaylar İş Bankası tarafından belirlenecektir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar İş Bankası'nın resmi web sitesinde yer alan duyurudan detaylı bilgi alabilirler. İş Bankası'nın yeni kampanyası, sadece 5 ay vade ile kullanılabiliyor ve taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor. Kampanya kapsamında verilen faizsiz kredi miktarı, yeni müşterilere tanımlanan kredi kartı limitini aşmayacak şekilde belirleniyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin önce kredi kartı başvurusu yapmaları gerekiyor. Kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra, müşteriler kredi kartlarının yüzde 50'sini faizsiz olarak kullanabilirler. Ancak, kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin kredi kartı başvuruları 7 gün içinde değerlendirilecek ve kampanya haklarını 1 yıl içinde kullanabilecekler. Ayrıca, her müşteri yalnızca bir kez kampanyadan faydalanabilir.
HANGİ BANKA FAİZSİZ 10.000 TL VERİYOR?
Faizsiz 10.000 TL veren bankaların listesi, sık sık araştırılan bir konudur ve Akbank bu kampanyayı ilk başlatan bankalardan biridir. Akbank, ilk kez müşteri olanlara Axess kredi kartı ve 6 ay vade ile faizsiz 10.000 TL veriyor. Diğer faizsiz 10.000 TL veren bankalar arasında İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve Denizbank bulunuyor. Bu bankalar, taksitli avans veya nakit avans adı altında yeni müşterilere kredi sağlıyorlar. Ancak, bu kampanyalardan yararlanmak için hesabınızın daha önce bu bankalarda olmaması gerekiyor. 0 faizli krediler, birçok kişinin ilgisini çeken bir konu. Ancak, şu anda birkaç kampanya dışında bu tür kredi veren bankalar pek bulunmuyor. Deprem nedeniyle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın faizsiz kredi vereceği iddiaları ortaya atıldı ancak henüz bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu bankalar, faizsiz kredi yerine, 6 ay veya 1 yıl geri ödemesiz kredi vermektedir. QNB Finansbank ise 0 faizli kredi veren bankalar arasında yer alıyor ve tam 20.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor.