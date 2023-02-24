İş Bankası kredi kartı olana dev kampanya! Sadece bunu yapan 300 TL ek ödeme alacak













İş Bankası, kart sahiplerine yönelik olarak katılımcı müşterilerin 300 TL hediye kazanabileceği yeni bir kampanya başlattı. Bu ay sonunda sona erecek kampanya ile nakit market alışverişinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kampanya detaylarına göre müşteriler tek seferde yaptıkları 400 TL ve üzeri her nakit market alışverişi için 30 TL, farklı günlerde yaptıkları 400 TL ve üzeri her nakit alışveriş için ise 300 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabiliyor. Kampanya kapsamında ek kart harcamalarından da puan kazanılıyor.Bu kampanyaya katılım asıl kart hamili ile sınırlı olup, sadece aynı gün içerisinde yapılan ilk alışveriş değerlendirmeye alınacak. İş Bankası'nın kampanyayı durdurma veya kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu unutulmamalı.