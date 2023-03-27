İş Bankası'nın resmi açıklaması üzerine gelen bilgiler doğrultusunda Maximum Mobil’den veya İşCep’ten ŞOK Market Kampanyası’na 11 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında katılım sağlanabilir. 400 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olacak kampanya için katılım detayları... Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin yapacakları başvurular ise İşCep ya da mobil uygulama üzerinden ''Kampanyalar'' kısmından ''KATIL'' butonuna basılarak işlemler tamamlanır.
Aktüel
27 Mart 2023 - 09:15
İş Bankası kredi kartı olanlar ŞOK'a koşacak! Sadece 15 gün geçerli: Bu kampanyayı sakın kaçırmayın!
İş bankası kartı olanlara müjdeli haber geldi. ŞOK marketten alışveriş duyurusu gelirken bu fırsat sadece İş Bankası müşterilerini yakından ilgilendiriyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için gerekli şartlar ve başvuru detayları haberimizde.
Aktüel
27 Mart 2023 - 09:15