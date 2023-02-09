İş Bankası müşterileri aman dikkat! 3 gün içerisinde yapılması şart

İş Bankası müşterileri için birçok kampanya hazırlamakta. Bunlara bir yenisi daha eklendi. İş Bankası müşterilerine başvuruları halinde 50.000 TL'ye varan kredi verilecek. Kredi başvurusu nasıl sağlanacak ? Konunun ayrıntıları yazımızın devamında.
KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK
Eğer İş Bankası'nda bir hesabınız varsa kredi almak çok kolay. Acil ihtiyaçlarınız için verilecek kredi 50.000 TL'ye kadar verilecek. Aynı zamanda kredi ödemeleri de 3 ay ertelemeli alınacak. Emekli olan vatandaşlar da ihtiyaç kredilerinden yararlanabilecek. Sigortalı vatandaşlar da son çalıştıkları kurumlarda 90 gün sigortalı çalışıyorsa İş Bankasından kredi alabilecek. Bankanın belirlediği kredi politikalarına uygun oluğunuz durumlarda ve hesabınız da var ise kredi alabilirsiniz. İş Bankasından kredi çekecek olan vatandaşların işlemleri de oldukça kolay. Müşterilerine kolaylık sağlayan banka, iş cep uygulamaları üzerinden yaptıkları işlemleri 7/24 gerçekleştirebilecek ve işlemler de 5 dakikada yapılabilecek. Kredi almak isteyen kişiler, İş Bankası hesabı üzerinden, internet bankacılığı şifresi oluşturduktan sonra iş cep uygulamasına girebilecek. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlara 50.000 TL'ye varan kredi 36 ay vadeli kredi verilecek.