İş Bankası müşterileri dikkat! 1 yıl boyunca ücretsiz olacağı duyuruldu: Saat 16.00'dan sonra...

İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden müşteri olanlara 1 yıl boyunca ücretsiz BluTv üyeliği hediye ediyor. Bu kampanya, son dönemde popüler olan diğer dizi ve film platformlarına rakip olma amacıyla düzenlenmiştir. Kampanyadan yararlanmak için belirli şartlar sağlanması gerekiyor.
1 YIL BLU TV ÜYELİĞİ HEDİYE EDİLECEK
BLU TV ÜYELİK NASIL KULLANILIR?
İş Bankası'nın duyurduğu kampanya kapsamında, banka müşterisi olanlara ücretsiz bir yıl boyunca BluTv üyeliği hediye ediliyor. Kampanya kodu, İşCep uygulaması üzerinden müşterilere iletiliyor ve kodlar SMS aracılığıyla gönderiliyor. Kodu alan müşteriler, https://www.blutv.com/kampanya/isbankasi linkine tıkladıktan sonra isim, soy isim ve e-posta adreslerini girerek kendi belirledikleri şifreyle üyelik oluşturabilirler. Daha sonra kampanya kodunu hesap ve ayarlar menüsündeki bölüme girmeleri gerekiyor. Kampanya kodu bir defaya mahsus kullanılabilir ve bir yıl boyunca ücretsiz BluTv üyeliği sağlar.